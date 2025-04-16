Справу ексголови Броварської РДА, який п’яним збив чотирьох людей, переглянуть заново

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора Київської обласної прокуратури та скасував вирок Броварського міськрайонного суду щодо колишнього голови Броварської районної державної адміністрації, який скоїв ДТП. Суд призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.

Повідомляє 24 Канал з посилання на Офіс генпрокурора.

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Як прокурори домоглися скасування вироку для Майбоженка

Прокурорам вдалося домогтися в суді скасування вироку Володимира Майбоженка, який п’яним збив чотирьох людей.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок Броварського міськрайонного суду, призначивши новий розгляд в суді першої інстанції,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що раніше суд затвердив угоду про примирення, згідно з якою ексголові РДА було призначено штраф у розмірі 34 тисячі гривень і позбавлення права керувати транспортними засобами на три роки.

Що відомо про аварію за участі Майбоженка

26 квітня 2024 року у Броварах Володимир Майбоженко порушив правила дорожнього руху, проїхавши перехрестя на червоний сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та наїхав на пішоходів. Тестування показало, що в крові водія було 2,31 проміле алкоголю – це в 10 разів перевищує дозволену норму.

Внаслідок аварії постраждали чотири особи, серед яких була дитина. Після цього інциденту президент України Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА.

У вересні 2024 року суд ухвалив рішення про звільнення ексголови Броварської РДА з-під варти. Тоді ж потерпілі від ДТП заявили, що за весь час після аварії вони не отримали відшкодування від Майбоженка, попри його обіцянки.