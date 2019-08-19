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      Майбутній депутат Бужанський обізвав журналістку "тупою вівцею"

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      Майбутній "слуга народу" обізвав журналістку "тупою вівцею"
      Майбутній "слуга народу" обізвав журналістку "тупою вівцею" / Колаж 24 каналу

      Новообраний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею".

      Таку характеристику представниці медіа майбутній нардеп висловив у власному Telegram-каналі.

      До слова: Андрій Богдан обізвав журналістів і пригрозив їм судом

      Бужанського образило, що журналістка Ольга Духнич під час інтерв'ю з лідером "Слуги народу" Дмитром Разумковим сказала, що Максим Бужанський ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича. 

      "Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Чергова тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником "Слуги народу" заявила, що я ностальгую за СРСР і "часами Януковича"… Тупа вівця з одіозного ЗМІ", — написав Бужанський.

      слуга народу бужанський журналістка
      Допис Бужанського у Telegram

      Публічно підтримав Бужанського ще один новообраний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

      дубанський
      Публікація Дубінського

      Журналістка написала, що відповідати Бужанському не буде, бо це "як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який нагадив вам на рукав пальто". 

      Я прочитала посміхнулася і пішла засмагати. Тому що я не дурна вівця, я до біса розумна жінка і це правда дуже смішно,
      – зазначила Духнич.

      Вона сподівається, що робота майбутнього "слуги народу" як депутата буде продуктивнішою, різноманітнішою і на благо країни.

      У партії "Слуга народу" наразі реакції на таку поведінку свого представника не було.

       

      Що відомо про Максима Бужанського?Блогер, який потрапив до нового парламенту по 25-му округу в Дніпрі. Бужанський відкрито критикує події Євромайдану і не приховує, що 10 років назад голосував за "Партію регіонів". Віктора Януковича він вважає хоч і не найвдалішим, але легітимним президентом, а 9 травня – справжнім святом.  

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      Теги: Новини України Новини політики Журналісти ЗМІ Слуга народу Новини Дніпра Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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