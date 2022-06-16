Майбутнього та спокою нема: з Донеччини почали масово тікати затяті адепти "русского мира"

Масштабні обстріли російською армією території Донецької області призвели до чергового масового відтоку населення з окупованих міст. Тікати з Донецька та агломерації вирішили навіть ті, хто жив там навіть у "гарячому" 2014-му.

За даними джерел 24 каналу в розвідці, після початку повномасштабного вторгнення з окупованих Росією територій почали масово виїжджати як мирні жителі, так і деякі бойовики. Втікти з ОРДЛО вирішили навіть кілька ФСБшників, які розуміли, що путінська війна може закінчитися для них або в'язницею в Україні, або смертю.

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Звісно, після 24 лютого виїхати за межі так званих "ДНР" та "ЛНР" мали змогу лише відносно забезпечені люди. Адже виїзд на територію Росії – достатньо дорога процедура.

Росія робитиме з Донецька Маріуполь

Десь через тиждень після початку повномасштабного вторгнення наближені до Пушиліна та місцевої "влади" люди почали розуміти ситуацію. Такі чоловіки отримали справжню бронь від мобілізації. До того ж всі зрозуміли, що Україна не почне обстрілювати цивільні об'єкти, як би по телевізору не казали протилежне.

Втім, десь всередині березня з'ясувалося, що Пушилін та його куратори навіть приблизно не збираються займатися вирішенням соціальних проблем окупованої частини Донеччини.

Життя без води, нормальних ліків та доступу до різних благ цивілізації в Донецьку стало можливе навіть для відносно багатих за місцевими мірками людей.

Трішки пізніше до всіх невдобств додалися шалені обстріли міста, які російські військові завдають абсолютно хаотично. Ніхто з "чиновників", військових начальників чи інших впливових у так званій "ДНР" осіб не знає, куди приземлиться російський "Град" чи 120-та міна.

Крім того, навіть до тих, хто вірив у байки про "Україна 8 років обстрілює Донбас" дійшло, що їхнє місто нищить саме російська армія. Ба більше, у випадку спроб ЗСУ відбити місто, загарбники не зупиняться ні перед чим, аби зтерти Донецьк з лиця землі.

Через всі ці обставини, починаючи з 11 червня, на кордоні між непідконтрольною Україні територією та Росією утворилися неабиякі затори. Жителі Донецька, Макіївки, Горлівки, Ясинуватої, масово вирішили покинути свої домівки та почати будувати нове життя якомога далі від ОРДО. Тікати почали і пенсіонери, і жінки з дітьми, і навіть чоловіки, що заплатили за свій виїзд "рєшалам".

Ідейні сепаратисти бажають опинитися в ЄС

Звісно, всередині червня рішення бігти з "ДНР" прийняли здебільшого ті, хто до цього вірив в ідеї "русского мира". Серед них – деякі лідери сепаратистського руху, які були дотичні до створення квазіреспубліки ще з 2008 року. Вони остаточно зрозуміли, що Путін "зрадив народ Донбасу", використав ідейних чоловіків, пообіцявши регіону покращення життя. Натомість ані "вчасного" приєднання Донеччини до Росії, ані якогось розвитку у Кремлі ніколи не планували.

Не бажають у Путіна покращувати життя на Донбасі навіть після ймовірної його анексії. Своєю війною Росія остаточно знищила будь-які надії жителів Донеччини та Луганщини на хоча б умовно нормальне існування. Повернутись до такого рівня життя, який був до 2014-го року, Донецьк ніколи не зможе. Принаймні, доки він залишатиметься під п'ятою Росії.

Путіну глибоко наплювати як на рівень життя у власній країні, так і, тим паче, – у "ДНР" та "ЛНР". Саме через це деякі палкі фанати "русского мира" не просто тікають з Донецька до Росії, але роблять це з українськими паспортами. Вони сподіваються виїхати до країн Євросоюзу, бо навіть життя у шахтарській столиці після 2014-го було кращим, ніж у російській глибинці.