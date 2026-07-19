"Має бути людина з харизмою": у чому головний виклик для нового посла України у США

Ольга Стефанішина, як повідомляють у ЗМІ, може залишити посаду посла України у США. Вона нібито сама попросила про завершення служби через особисті обставини. Однак наразі постає, питання, який саме посадовець може стати новим послом.

Журналістка української служби "Голосу Америки" Марія Ульяновська розповіла 24 Каналу, у чому складності із вибором кандидатури дипломата, який очолить українське посольство у Сполучених Штатах. Вона розкрила, якими важливими якостями та здатностями має володіти майбутній посол.

Для посла у США величезне поле роботи

Ульяновська зазначила, що аналітики, які знаються на українсько-американських відносинах, вважають, що посада посла України у США зараз найбільш небажана для будь-якого українського посадовця. Тому що вона не дає великих політичних дивідендів, але водночас це надскладний напрямок, який потребує напруженої роботи. І тому небагато людей виявляють бажання обійняти цю посаду.

Це справді складна робота, особливо з огляду на політичну ситуацію у Сполучених Штатах. І це нелегка політична посада – тут не можна прийти, зробити кілька реформ і отримати лаври й похвалу. Ця робота дуже часто виконується за лаштунками, і вона зазвичай непомітна,

– пояснила вона.

Однак поле для роботи величезне, тому що йдеться не лише про військову співпрацю. Між Україною та США, за словами журналістки, є угода про надра, про інвестиції, про відбудову. Також йдеться про культурну дипломатію, тому що Україні дуже потрібно займатися цим напрямком у США. Адже тут російська культура досі перебуває у досить привілейованому положенні.

"Посол – це людина, яка має жонглювати всіма цими напрямками і координувати роботу людей, які ними займаються безпосередньо в посольстві. Це має бути людина з харизмою, з хорошою англійською, яка може однаково на рівних говорити і з демократами, і з республіканцями. Вона повинна дуже швидко знаходити аргументи для обох партій, чому потрібно ухвалювати те чи інше рішення, і вміти правильно комунікувати", – підкреслила журналістка "Голосу Америки".

Україна має призначити нового посла у США після уходу Стефанішиної: дивіться відео

Призначення нового посла, на її думку, потрібно чим швидше, тим краще. Навіть затримка на 1 – 2 місяці означатиме втрату не тільки часу, але й комунікації зі США. І у Вашингтоні це може дуже не сподобатися.

Крім того, важливо розуміти, що Україна вже переросла момент у відносинах зі Сполученими Штатами, коли вона постійно про щось просила – про допомогу, про озброєння. Сьогодні США сприймають Україну і її військовий комплекс як досить розвинений, і бачать у цьому багато моментів для потенційної співпраці,

– відзначила Марія Ульяновська.

Також дуже важливо чітко виставити пріоритети того, що Україна хоче у відносинах зі Сполученими Штатами щодо стратегії спілкування з ними, і що потрібно зробити, щоб досягти цих результатів. І коли, як вважає журналістка, будуть відповіді на ці питання, тоді буде зрозуміліше, який посол потрібен і хто є людиною, яка може відповідати цьому функціоналу.

Вона додала, що наразі хаотичні призначення досить важко сприймаються, особливо у стосунках із таким складним, але таким важливим партнером, як Сполучені Штати.

Відомо, що Ольга Стефанішина все ще виконує обов'язки посла. За словами Ульяновської, інформація про те, що вона подала у відставку, оприлюднена. Також є непідтверджена інформація про те, що Володимир Зеленський погодив цю відставку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що президент задоволений роботою Стефанішиної на посаді посла України у США, яку вона обіймала з 27 серпня 2025 року.

Також у липні 2025 року САП було відкрито кримінальне провадження після опублікованого "Українською правдою" розслідування. Відповідно до нього АРМА передало Будинок профспілок у Києві компанії, ймовірно, пов'язаній з ексчоловіком Стефанішиної. Водночас посадовиця заперечила будь-який зв'язок з діяльністю колишнього чоловіка.