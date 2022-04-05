Має стати "найдорожчою помилкою" в історії, – глава Європарламенту про напад Росії на Україну
Джерело:CNN
Вторгнення Росії в Україну має стати найбільшою помилкою в її історії. Кремль має не лише поплатитися, а й завжди пам'ятати, до чого при зводять такі дії.
Про це 5 квітня сказала президентка Європарламенту Роберта Мецола. Вона в цей день закликала депутатів парламенту ЄС негайно ухвалити новий пакет сильних санкцій проти агресора.
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Європарламент змушений підтримати Україну
Політикиня акцентувала, що події в Україні є скоординованими актами нелюдяності. Тому необхідне вкрай жорстке покарання Кремля.
Звірства, вчинені російською армією в Україні, жахливі. Вони постидні та ганебні. Ми притягнемо до відповідальності всіх винних,
– сказала глава Європарламенту.
Вона додала, що Україна зараз бореться за європейські цінності. Тому Європарламент змушений її підтримувати.
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