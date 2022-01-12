Має стати переломним: в уряді назвали пріоритети на 2022 рік

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 січня сформував список пріоритетних завдань на 2022 рік. Уряд сподівається, що цьогоріч пандемія завершиться у тому вигляді, в якому була.

Шмигаль наголосив, що майже 50 % дорослого населення України вже отримали щеплення. Важливе завдання на 2022 рік – ефективне продовження кампанії вакцинації.

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На які сфери чекають зміни

За словами очільника уряду, рік має стати переломним не лише у питанні пандемії, але й в багатьох інших сферах. Зокрема, медицини, соціальної політики, цифровізації, великих інфраструктурних проєктів, інвестицій та безпеки.

Шмигаль наголосив, що цьогоріч пріоритетні завдання також розділили на кілька блоків. Перший – трансформація медицини, освіти, покращення соцстандартів, підтримка спорту та культури.

Одне з найбільш нагальних питань – пенсійне забезпечення. Уряд має на меті підвищувати пенсії у кілька етапів. Зокрема, з березня буде переіндексація і навіть для працюючих пенсіонерів. Буде програма доплат для осіб, яким виповнилось 70 років, перерахують пенсії для чорнобильців з інвалідністю та інших категорій,

– сказав Шмигаль.

За його словами, продовжиться також підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати. Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30 – 35 років буде 3 тисячі гривень.

Медицина та освіта

Шмигаль виділив трансформацію медичної системи у прискореному темпі завдяки тому, що на це виділили рекордний бюджет. Медикам хочуть суттєво збільшити зарплати. Також збільшать фінансування лікарень. Розвиватимуть програму трансплантування в Україні.

У сфері освіти планують розвивати надалі інклюзивну освіту.

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