Чи має Україна віддавати свої території Росії: Дуда відповів

Деякі країни вважають, що Україна має поступитись своїми територіями та віддати їх Росії задля закінчення війни. Президент Польщі прокоментував такі випади.

Президент Польщі Анджей Дуда висловився проти територіальних поступок Росії. За його словами, Україна має отримати все для повної перемоги.

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Суверенна країна не повинна задовольняти Росію

Президент Польщі наголосив, що "віддати Москві бодай дюйм" стало б катастрофічною помилкою. Проте він утримався від відповіді.

Натомість Дуда відповів на заклики, які лунають від деяких західних політиків, які кажуть, що Україні слід змиритися з втратою деяких територій. Він вважає, що жодна суверенна держава не повинна "задовольняти Росію". Крім цього, він запитав, на якій підставі Росія заслуговує на чужу територію.

Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі,

– сказав президент Польщі.

Польща є однією із тих країн, які з перших днів повномасштабного вторгнення підтримували Україну у боротьбі проти Росії. Крім цього, Польща надавала зброю для того, щоб наша держава могла оборонятись.