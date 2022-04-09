Маємо бути готові до всього, – Зеленський про накопичення військ Росії на різних напрямках

Росія накопичує свої війська на Донбасі, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині. Зважаючи на це, українська армія має бути готовою до наступу окупантів на кожному з цих напрямків.

Про це заявив Володимир Зеленський під час брифінгу після переговорів з канцлером Австрії Карлом Негаммером, повідомляє 24 канал.

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За словами президента, те, як далі розвиватимуться події, залежить від багатьох речей. Зокрема, наскільки українська сторона буде міцною, як швидко нам постачатимуть зброю міжнародні партнери, а також від того, як далеко готова йти російська влада.

Першочергово усе залежатиме від наших Збройних Сил, тому головне, щоб ми були готові на будь-якому з напрямків,

– наголосив глава держави.

Як розповів Зеленський, багато залежить й від стійкості Маріуполя. Це є великим випробуванням як для військових, які зараз там перебувають, так і для держави.

"Довкола них сьогодні 10 тисяч російських військових. Якщо ми втримаємо Маріуполь, отже ці 10 тисяч будуть там, вони не підуть на Схід України", – додав президент.

Брифінг Зеленського й канцлера Австрії після зустрічі: дивіться відео