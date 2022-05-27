Маємо чим здивувати, – в ЗСУ розповіли про невдалу атаку Мі-24 росіян на Півдні та втрати ворога

Позиції наших захисників на Півдні 26 травня намагався атакувати російський гелікоптер. Проте він отримав гідну відповідь і почав відступити ще до того, як завдав удар.

Про це розповіли в оперативному зведенні командування "Південь" за добу. Проте поки не повідомляють, як саме змусили російських пілотів втікати.

Напередодні У Миколаєві та на Херсонщині чули вибухи

Ворог може повторювати спробу

Спосіб відповіді цьому російському Мі-24 не розкривають не випадково. Адже це має бути "сюрпризом" і для інших апаратів росіян. Проте зазначили, що це вдалося завдяки доцільно організованій обороні. Також зіграло свою роль і ефективне застосування відповідного озброєння на упередження.

Ворожий пілот відвернувшись від удару спішно ретирувався без застосування зброї. Враховуючи, що ворог може повторювати подібні напади, спосіб нашої відповіді ми поки не розкриваємо. Маємо ще, чим здивувати рашистів,

– підсумували в оперативному командуванні.

Окрім цього зазначили, що непогано протягом доби стріляли й по наземних цілях. Підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією було виконано понад 100 вогневих завдань.

Наразі вже підтверджене знищення 35 російських службовців та кілька бойових машин їхньої піхоти. Проте остаточні втрати ворога поки ще уточнюються.

Також ворог намагався наступати

Наразі росіяни планують наступ на Миколаївському та Криворізькому напрямках. За даними нашої розвідки ворог на Півдні проводить перегрупування та підсилює свої позиції. Мовиться як про техніку, так особовий склад. Коли саме вони хочуть почати активний наступ на Дніпропетровщині – невідомо. Проте наші захисники готові чинити опір там кожної миті.

Також впродовж доби 25 травня фіксували спроби росіян просунутися в бік Миколаєва. Проте це не вдалося, бо всі наступальні дії були провальними. Ймовірно, окупанти вирішили помститися за свою невдачу, тому згодом почали цинічні артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів Миколаївської області. Там були загиблі та поранені серед цивільних.

Зокрема, жахлива подія сталася в регіоні під час обстрілу 26 травня. Від цієї атаки росіян постраждали жінки, які пасли корів. Одна з них загинула ще до приїзду лікарів.

США попередили – росіяни готують наступ на Півдні: дивіться відео