За 2 дні збили 80 дронів, але Росія планує тривалу атаку, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 2 січня традиційно звернувся до українців. Президент заявив, що за дві доби року захисники українського неба знищили понад 80 іранських дронів.

Український лідер заявив, що найближчим часом ця кількість може зрости. Президент попередив про можливу тривалу атаку іранськими дронами, нагадує 24 канал.

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Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші,

– заявив президент.

Зеленський подякував українським воїнам

Український лідер подякував за успішний захист неба повітряним командуванням "Центр", "Південь" та "Схід".

Особливо президент відзначив: бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

Український лідер додав, що триває той час, коли усім, хто залучений до захисту неба, необхідно бути особливо уважними.

Окупантам потрібні мобілізаційні емоції

Зеленський заявив, що російському режиму потрібні мобілізаційні емоції. Мовиться про щось таке, що дозволить окупантам брехати, начебто "все йде за планом".

"Наше ж завдання – щодня давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами й терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей і мінімальні графіки відключень – це саме такі перемоги. І кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція – це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення", – заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що необхідно підвищити максимально для держави-терориста ціну нової мобілізації та війни загалом. Зеленський подякував кожному воїну, який це забезпечує.

Зеленський поговорив з президенткою Європейської комісії

Український лідер подякував усім, хто стоїть під Бахмутом, тримає позиції на Соледарському та інших напрямках. Президент подякував за Луганщину та за Південь.

Український лідер розповів, що провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн – президенткою Європейської комісії. Зокрема, обговорили фінансову підтримку для України. Перший транш макрофіну очікують вже у січні.

Окрім того, обговорили підготовку саміту Україна – ЄС.