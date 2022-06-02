Маємо певні успіхи в Сєвєродонецьку, але рано говорити, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що Збройні Сили України мають певні успіхи в Сєвєродонецьку. Президент пояснив, що їх озвучувати їх ще рано.

Відповідну інформацію президент розповів 2 червня. Про це він сказав під час щоденного вечірнього звернення.

Важливо Промзона Сєвєродонецька під контролем українських військових, – ОП

У Сєвєродонецьку ЗСУ мають успіхи

Володимир Зеленський ввечері 2 червня пояснив, що ситуація на Донбасі протягом доби суттєво не змінилась.

Маємо певні успіхи в боях в Сєвєродонецьку, та ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч – Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато міст, де така потужна атака Росії,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що:

російська армія застосовує всі наявні у неї збройні можливості та взагалі не рахує людей;

особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали в свою армію на раніше окупованій території Донбасу.

Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих "мобілізованих",

– пригадав Володимир Зеленський.

Пояснив, що чим довше триває війна, тим більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує в свою історію.

Росія безглуздо обстрілює Україну

Продовжуються абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей, зокрема Чернігівської. Були завдані удари по Миколаєву, по Харкову, по Харківській області,

– пояснив президент.

Додав, що вся тимчасово окупована територія України зараз – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність.

Володимир Зеленський пояснив, що Україна працює над новими санкціями проти Росії, щоб позбавити її всіх елементів сучасної економіки.

Ситуація в Сєвєродонецьку: основне

Російські окупанти вирішили захопити Сєвєродонецьк, адже це обласний центр. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, що Росія домагається його захоплення, щоб отримати хоч якусь "перемогу".

У Генеральному штабі Збройних Сил України пояснили, що ввечері 2 червня ситуація в місті була складною. Адже окупанти намагаються штурмом взяти території. Натомість наші Збройні Сили протистоять ворогу.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, що у місті відбуваються вуличні бої. Ворог хоче оточити наших воїнів. Проте у Генштабі додали, що захисники міста мають бути готовими до різного розвитку подій. Їм не давали наказу відходити.

1 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти на 80% захопили Сєвєродонецьк. Однак ЗСУ провели пробні контратаки та взяли у полон 6 росіян. Посадовець запевнив, що наразі місто не впало – 20% є "сірою зоною".

Нічне звернення Зеленського за 2 червня: дивіться відео