"Маємо понад 600 поранених": захисник Маріуполя просить процедуру "екстракшн"

Тимчасово виконуючий обов'язків командира 36-ї бригади морської піхоти просить застосувати процедуру extraction. Мовиться про людей, які перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це у своєму зверненні повідомив морпіх Сергій "Волина". Він зазначив, що станом на 27 квітня у Маріуполі відомо про понад 600 поранених людей, яким треба медична допомога.

До теми Умови для операцій середньовічні: боєць "Азову" розповіла про госпіталь і поранених у Маріуполі

"Тут нема ні умов, ні медикаментів, ні персоналу, який міг би їм допомогти", – наголосив "Волина".

Процедура extraction або ексфільтрації передбачає виведення військових та цивільних з місця бойових дій у безпечну зону.

Як наголосив виконуючий обов'язків командира 36-ї бригади морської піхоти, поранені є серед цивільних. Загалом на "Азовсталі" зараз переховуються сотні людей, серед них десятки дітей та пенсіонерів.

Ситуація дуже складна. Є проблеми з їжею та водою. Не кажу вже про брак боєприпасів тощо,

– заявив "Волина".

Український захисник попросив провести процедуру extraction. Це дозволило б провести евакуацію з Маріуполя. "Введіть процедуру extraction, інакше люди просто загинуть", – резюмував він.

Звернення морпіха Сергія "Волини" із Маріуполя: дивіться відео