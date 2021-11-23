Маємо право на захист, – у "Слузі народу" пояснили застосування Javelin на Донбасі

У "Слузі народу" заявили, що Україна має право на захист своєї землі та реалізовує його. Зокрема, використовуючи протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше озброєння, яке є у розпорядженні Збройних сил.

Про це у мережі заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Ігор Копитін. Він прокоментував нещодавню інформацію про застосування українськими військовими Javelin.

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"Слуга" пояснив застосування Javelin на Сході

Насамперед Копитін підтвердив, що бійці ЗСУ використовували під час бою на Донбасі американський комплекс Javelin.

Поки не маю права розголошувати, де це відбулося і за яких обставин, але попереджаючи будь-які подальші заяви й маніпуляції щодо того "чи може Україна захищатись, чи це не заборонено", так, може,

– зазначив "слуга народу".

Він наголосив, що українці мають право на захист своєї землі у спосіб, який вважають за потрібний – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, яке є на балансі ЗСУ. Бо йдеться про захист власної держави.

Копитін також розповів, що українська сторона спілкувалася з американськими партнерами щодо використання Javelin. Їхні погляди щодо ситуації аналогічні.

Інформація про застосування українцями на Javelin Донбасі

Нещодавно глава розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times заявив, що Збройні сили України застосовували протитанковий ракетний комплекс Javelin проти окупантів на Донбасі.

Система була психологічним стримувальним фактором для противника.

Що таке Javelin Це – переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Він призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема вертольотів, безпілотників.Постачання в Україну Javelin у межах двосторонніх домовленостей із США здійснюють з весни 2018 року.

Уривок з допису Ігоря Копитіна:

Днями поширилась інформація щодо того, що в зоні ООС використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Так, це правда. Наші воїни використали його під час ведення бою. Поки не маю права розголошувати, де це відбулося і під час яких обставин, але скажу наступне – попереджаючи будь-які подальші заяви і маніпуляції щодо того «чи може Україна захищатись, чи це не заборонено», так, може. Ми маємо право на захист своєї землі. Саме так, як вважаємо за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, яке є на балансі ЗСУ. Бо ми захищаємо власну державу.