Маємо вимагати дій, – Зеленський пояснив, чого чекає від Генасамблеї ООН

Україна повинна використовувати усі можливі майданчики, аби протистояти російській агресії. Одним із таких, за словами Володимира Зеленського, є Генасамблея ООН.

Про це глава держави заявив під час свого візиту до США. Він прибув у Нью-Йорк, аби 22 вересня виступити на 76 сесії Генеральної асамблеї ООН.

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Зеленського запитали, чи вірить він в ефективність ООН для вирішення проблеми окупованих територій України. Президент сказав, що відповісти йому складно. Проте пояснив, що це – майданчик, на якому збираються світові лідери, а Україна зможе знову висловити протест щодо дій Кремля.

Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках, організація ООН – один із головних,

– підкреслив політик.

Президент наголосив, що пропускати таку можливість Україна не повинна. За його словами, цей візит потрібно максимально ефективно використовувати для двосторонніх зустрічей з представниками різних країн. У США глава держави зустрінеться, зокрема, з лідером Туреччини.

Зеленський: Трусить весь світ

"Для нас дуже важливим є те, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів у цей дуже непростий час", – переконаний Зеленський. Коментуючи глобальну геополітичну ситуацію, він зазначив, що зараз "трусить весь світ". Боротися з цими проблемами, на його думку, допоможуть лиш діалог та прагнення до стабільності.

Що відомо про візит президента у США