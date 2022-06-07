Маємо зібрати стільки, скільки я ще не зібрав, – Притула анонсував проєкт для підтримки ЗСУ
Волонтерські рухи дещо обмежені у тому, що вони можуть собі дозволити. Наприклад, волонтери не можуть придбати ППО чи далекобійну артилерію – такі питання може вирішити держава.
Про це 24 каналу розповів волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула. Він також зазначив, що волонтери в основному закривають питання із забезпеченням транспорту, зв'язку та гуманітарних питань.
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Сергій Притула додає, що аукціони із продажу будемо по трохи припиняти, адже все поступово приїдається. Проте, як зазначає волонтер – на другу половину червня фонд підготував дуже масштабний збір.
Часу на збір у нас буде трохи менше тижня, але попереджу одразу – такі суми я ще ніколи не збирав, навіть за ці три місяці. Але я вірю, що ми зберемо,
– переконаний Сергій Притула.
Як українські митці допомагають збирати кошти на ЗСУ
У квітні Руслан Багінський презентував патріотичний дроп двох бейсболок – у блакитному та жовтому кольорах з емблемою вишитого прапора. Головний убір коштував 190 доларів (понад 5,5 тисяч гривень). Кошти, отримані від продажу, дизайнер передав на потреби українських захисників у фонд Сергія Притули. А таких вийшла чимала сума – 1,3 мільйона гривень.
"Дизайнер капелюхів Ruslan Baginskiy зробив лінійку кепок в українських кольорах і всю суму з їх продажу переказав нам – це 1,3 млн гривень. Пішло на закупівлю у квітні великої партії тактичної медицини: тисяча турнікетів, оклюзійні наліпки, кровоспинні, повітропроводи. Цим ми комплектувати аптечки, які вже на фронті і врятували десятки життів нашим бійцям", – написав волонтер Притула.
Фонд Сергія Притули успішно провів кілька аукціонів
- Благодійний Фонд волонтера провів аукціон, на якому продали картину української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблока" і отримали 500 тисяч доларів.
- Співзасновник Monobank Олег Гороховський зібрав 8,7 мільйона гривень завдяки маркам з кораблем. Гроші він вирішив передати Фонду Сергія Притули.
Переможці Євробачення Kalush Orkestra передали Притулі статуетку на потреби фонду
- Гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, для потреб Збройних Сил України продав свій кубок. Сума, яку вдалось виручити за продаж нагороди, склала 900 тисяч доларів.
- Також вони розігрували рожеву панаму, яка набрала шаленої популярності в мережі.
- Притула повідомив, що першу ставку зробили підприємці з міста Калуш – вони внесли 28 тисяч доларів на рахунок фонду Притули, адже вважали, що кубок Євробачення має залишитись у рідному місті гурту.
- Однак володарем кубку стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Притули зможе купити комплекс безпілотників PD–2 для української армії.
Деталі наймасштабнішого збору коштів від Фонду Сергія Притули: дивіться відео