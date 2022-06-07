Маємо зібрати стільки, скільки я ще не зібрав, – Притула анонсував проєкт для підтримки ЗСУ

Волонтерські рухи дещо обмежені у тому, що вони можуть собі дозволити. Наприклад, волонтери не можуть придбати ППО чи далекобійну артилерію – такі питання може вирішити держава.

Про це 24 каналу розповів волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула. Він також зазначив, що волонтери в основному закривають питання із забезпеченням транспорту, зв'язку та гуманітарних питань.

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Сергій Притула додає, що аукціони із продажу будемо по трохи припиняти, адже все поступово приїдається. Проте, як зазначає волонтер – на другу половину червня фонд підготував дуже масштабний збір.

Часу на збір у нас буде трохи менше тижня, але попереджу одразу – такі суми я ще ніколи не збирав, навіть за ці три місяці. Але я вірю, що ми зберемо,

– переконаний Сергій Притула.

Як українські митці допомагають збирати кошти на ЗСУ

У квітні Руслан Багінський презентував патріотичний дроп двох бейсболок – у блакитному та жовтому кольорах з емблемою вишитого прапора. Головний убір коштував 190 доларів (понад 5,5 тисяч гривень). Кошти, отримані від продажу, дизайнер передав на потреби українських захисників у фонд Сергія Притули. А таких вийшла чимала сума – 1,3 мільйона гривень.

"Дизайнер капелюхів Ruslan Baginskiy зробив лінійку кепок в українських кольорах і всю суму з їх продажу переказав нам – це 1,3 млн гривень. Пішло на закупівлю у квітні великої партії тактичної медицини: тисяча турнікетів, оклюзійні наліпки, кровоспинні, повітропроводи. Цим ми комплектувати аптечки, які вже на фронті і врятували десятки життів нашим бійцям", – написав волонтер Притула.

Фонд Сергія Притули успішно провів кілька аукціонів

Благодійний Фонд волонтера провів аукціон, на якому продали картину української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблока" і отримали 500 тисяч доларів.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський зібрав 8,7 мільйона гривень завдяки маркам з кораблем. Гроші він вирішив передати Фонду Сергія Притули.

Переможці Євробачення Kalush Orkestra передали Притулі статуетку на потреби фонду

Гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, для потреб Збройних Сил України продав свій кубок. Сума, яку вдалось виручити за продаж нагороди, склала 900 тисяч доларів.

Також вони розігрували рожеву панаму, яка набрала шаленої популярності в мережі.

Притула повідомив, що першу ставку зробили підприємці з міста Калуш – вони внесли 28 тисяч доларів на рахунок фонду Притули, адже вважали, що кубок Євробачення має залишитись у рідному місті гурту.

Однак володарем кубку стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Притули зможе купити комплекс безпілотників PD–2 для української армії.

Деталі наймасштабнішого збору коштів від Фонду Сергія Притули: дивіться відео