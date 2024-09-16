"Зараз важко ходити": легендарний Тайсон зізнався, чи може зірватися його повернення у ринг

Наприкінці осені "Залізний Майк" має провести бій проти зіркового блогера-боксера Джейка Пола. Він матиме професійний статус, тож ввійде до офіційний статистики Майка Тайсона, який завершив кар'єру майже 20 років тому.

Станом на зараз колишній абсолютний чемпіон світу провів 56 поєдинків. У них він здобув 50 перемог, з яких 44 нокаутом.

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Тайсон налаштований оптимістично

Легенда світового боксу зізнався, чи готовий він наразі до битви, яка одного разу вже була перенесена через проблеми з його здоров'ям. "Залізний Майк" не потішив відповіддю своїх уболівальників, проте запевнив, що до запланованої дати все зміниться:

Зараз важко ходити. Але через два місяці я буду в ідеальному стані. Бій виграється в спортзалі. Я зроблю все, що допоможе мені. Я збираюся насолоджуватися часом, проведеним ввечері з усіма моїми друзями дитинства, до біса Джейка Пола.

Довідка. Бій Тайсон – Пол запланований на 15 листопада. Він мав відбутися 20 липня, але був перенесений через загострення виразки у 58-річного боксера.

Нагадаємо, що після завершення професійної кар'єри Майк Тайсон уже виходив одного разу на ринг, але то був виставковий поєдинок. Тоді, восени 2020 року, "Залізний Майк" боксував з Роєм Джонсом-молодшим. За неофіційними підрахунками бій закінчився внічию.