"Трамп визнав цю реальність": Волц вважає нереальним повернення Україні всіх територій

Новообраний президент США Дональд Трамп вважає нереалістичним сценарій, за якого Україна повертає собі землі у кордонах 1991 року. Майк Волц каже, що потрібно рухатися далі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова майбутнього радника Трампа Майка Волца в ефірі телеканалу ABC.

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Яким Трамп бачить завершення війни в Україні

Так, виходячи зі слів Волца, завершення війни проти України в баченні Трампа не передбачатиме повернення територій. Майбутній радник каже, що це має завершитися дипломатичним шляхом.

Я просто не думаю, що реалістично говорити про те, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного клаптика української землі, навіть з Криму. Президент Трамп визнав цю реальність. І я думаю, що те, що весь світ визнає цю реальність, стало величезним кроком уперед. Тепер давайте рухатися далі. Як нам більше не затягувати цей конфлікт?

– заявив Волц.

У тому з таки включенні Волц запевнив, що підготовка до зустрічі Трампа і Путіна вже почалася. Проте коли вона відбудеться – наразі невідомо. "Найближчими днями чи тижнями" також може відбутися телефонна розмова між політиками.

За словами Волца, Трамп вважає, що врегулювання війни в Україні неможливе без діалогу з Росією. За словами радника новообраного президента, саме над цим Трамп і працюватиме у наступні місяці.