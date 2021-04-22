Слідів немає: Щур вирішив не проходити судово-медичну експертизу

Нещодавно журналіст Роман Вінтонів, який відомий під псевдонімом Майкл Щур, заявив, що між ним та хлопцями на самокатах сталась суперечка. За словами журналіста, йому в очі розпили газ з балончика та вдарили. Однак сьогодні він вирішив не проходити судово-медичну експертизу.

Відразу після інциденту журналіст звернувся в поліцію. Та 22 квітня він назвав три причини, чому він не проходитиме експертизу.

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Сьогодні я вирішив, що не буду проходити судово-медичну експертизу,

– написав Роман Вінтонів.

Причини журналіст назвав три:

слідів від газового балона немає;

здерта шкіра на обличчі – через удар обличчям об асфальт;

мене вдарили один раз. Слідів немає.

Що цьому передувало

Журналіст повідомив, що 21 квітня в обід на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка він переходив дорогу пішохідним переходом, коли помітив 2 хлопців, які їхали велодоріжкою на самокатах.

Він запевнив, що він зупинився, щоб їх пропустити. Першого пропустив, а другому "голосно гаркнув: "Пропускай пішоходів".

Після цього між хлопцем та журналістом почалась суперечка.