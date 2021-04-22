Слідів немає: Щур вирішив не проходити судово-медичну експертизу

Нещодавно журналіст Роман Вінтонів, який відомий під псевдонімом Майкл Щур, заявив, що між ним та хлопцями на самокатах сталась суперечка. За словами журналіста, йому в очі розпили газ з балончика та вдарили. Однак сьогодні він вирішив не проходити судово-медичну експертизу.
Джерело:фейсбук Майкла Щура
Відразу після інциденту журналіст звернувся в поліцію. Та 22 квітня він назвав три причини, чому він не проходитиме експертизу.
До теми Розпилили газ в очі та вдарили: Майкл Щур розповів про сутичку з хлопцями на самокатах
Сьогодні я вирішив, що не буду проходити судово-медичну експертизу,
– написав Роман Вінтонів.
Причини журналіст назвав три:
- слідів від газового балона немає;
- здерта шкіра на обличчі – через удар обличчям об асфальт;
- мене вдарили один раз. Слідів немає.
Що цьому передувало
- Журналіст повідомив, що 21 квітня в обід на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка він переходив дорогу пішохідним переходом, коли помітив 2 хлопців, які їхали велодоріжкою на самокатах.
- Він запевнив, що він зупинився, щоб їх пропустити. Першого пропустив, а другому "голосно гаркнув: "Пропускай пішоходів".
- Після цього між хлопцем та журналістом почалась суперечка.