Майно братів Меведчука і Козака на 400 мільйонів гривень тепер на "рахунку" держави, – СБУ

На початку червня братів ексдепутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака викрили на масштабних фінансових оборудках. Ділкам заочно оголосили підозру, а на їхнє майно наклали арешт.

Перша партія активів зловмисників у розмірі 200 мільйонів гривень вже передана державі. Тепер стало відомо про передачу "нової партії" на майже 400 мільйонів гривень.

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Що отримала держава

Мовиться про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них – завод з виробництва бетону та будівельна компанія.

В управлінні держави перебуватимуть понад 10,2 тисяч квадратних метрів нерухомості, земельна ділянка площею понад 7 гектарів, нежитлові приміщення у Києві площею 167 квадратних метрів, а також 74 автомобілі, 2 навантажувачі, 4 екскаватори, бульдозер та автогрейдер компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака.

Окрім цього, арештовано та передано АРМА земельні ділянки сільгосппризначення, які були безоплатно отримані фірмами від однієї з територіальних громад Львівщини. У надрах ділянок знайдені значні поклади газу.

Сотні накрадених мільйонів надійшли в управління держави/ Фото СБУ

Довідка: Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за фактом ухилення від сплати податків, зборів. За даними слідства, вони використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до держбюджету України.

Обидва підозрювані переховуються за кордоном. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.