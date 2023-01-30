В Україні арештували майно підсанкційного російського олігарха Дерипаски

В Україні заарештували 32 мільйони гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, власником якого є проросійський олігарх.

Зауважимо, що у відомстві не вказують про яке підприємство мова. Втім, відомо, що таким виробником є Миколаївський глиноземний завод, а торік це підприємство із власності російського олігарха Олега Дериписаки суд передав в управління АРМА.

До теми 800 мільйонів російського олігарха підуть на потреби ЗСУ

За клопотанням Офісу генерального прокурора арештовано 32 мільйонів гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Кошти були на депозитному рахунку Держмитслужби,

– йдеться в повідомленні.

Яке майно Дерипаски під арештом

В Офісі Генпрокурора також зазначили, що раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб'єкта господарювання – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

Дерипаска під санкціями ЄС та США

Наразі загальна вартість арештованих активів перевищує 1 мільярд гривень.

За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він перебуває під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.

У відомстві також додали, що російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу Росії, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Коротко про олігарха