Родина Асада придбала 20 розкішних квартир у Москві: нові деталі фінансових операцій

З 2018 по 2019 рік сирійський режим переправив до Росії близько 250 мільйонів доларів та євро. Башар Асад використовував літаки для перевезення готівки до Москви.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times. У період з березня 2018 року по вересень 2019-го режим Башара Асада здійснив 21 рейс до Росії, під час яких було переправлено близько двох тонн валюти – доларів і євро, що в сумі складає 250 мільйонів.

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Родина Асада і таємні покупки в Москві

Поставки готівки були організовані через сирійський центральний банк, а їхня кількість значно зросла після того, як країна стала більше залежати від військової підтримки Росії та найманців ПВК "Вагнера".

Як зазначається у статті Financial Times, до 2018 року подібних грошових переказів не було, а валютні резерви Сирії були "майже нульовими".

Однак через міжнародні санкції та обмеження сирійський центральний банк не мав можливості здійснювати звичайні міжнародні платежі, тому був змушений вдаватися до перевезення готівки. Це збіглося з важливими геополітичними змінами, коли Сирія почала значно посилювати свою військову співпрацю з Росією, що проявилося у масштабній присутності російських військових на території Сирії.

До того ж родина Башара Асада за цей період придбала у Москві 20 розкішних квартир. Це було зроблено за допомогою складної фінансової структури, яка включала численні компанії та кредитні угоди, що дозволило здійснити покупку на суму, яку сирійська влада приховувала від міжнародної спільноти.