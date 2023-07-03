Побиття жінки п'яним майором ТЦК на Закарпатті: поліція готує матеріали для суду

Нетверезого майора територіального центру комплектування (ТЦК) в Ужгороді звинуватили в тому, що він побив жінку та чіплявся до військового Збройних Сил, що є її чоловіком. Звісно, до цієї справи було залучено правоохоронні органи.

У неділю, 2 липня, користувачка фейсбуку Тетяна Новак заявила, що її побив кулаками майор на Закарпатті. Ймовірно, йдеться саме про Костянтина Варі, що є також оперативним черговим Закарпатського обласного ТЦК. Уже наступного дня на це публічно відреагували в поліції регіону.

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Бив саме в голову

Як написали правоохоронці, зараз вони готують матеріали, аби передати цю справу до суду. А майору, що, ймовірно, напідпитку побив жінку вояка уже було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу. У ній йдеться про завдання легких тілесних ушкоджень.

Поліцейські оперативно розшукали фігуранта та доставили до райуправління поліції. Наразі досудове розслідування у справі триває. За висновками судово-медичного експерта, зловмисник завдав потерпілій легкі тілесні ушкодження,

– вказано у джерелі.

Окрім того, там зазначено, що цей співробітник Закарпатського ТЦК вдарив жінку саме в районі голови, зокрема обличчя.

Правоохоронці взялися за справу про побиття майором ТЦК жінки / фото поліції Закарпаття

Більше про цей скандал

Сталася подія в Ужгороді ще 25 червня на зупинці "Вулиця Котляревського, близько 15:20. За словами потерпілої, вона з чоловіком-військовим зайшла в магазин біля цієї запинки, але там на них почав наїжджати нетверезий чоловік.

Це був майор, однак варто сказати, що у той момент він був у цивільному одязі. Нетверезий вирішив чомусь висунути претензії чоловікові Тетяни Новак. Мовляв, чому він зараз не на фронті, якщо воює.

Зазначимо, що спершу співробітник ТЦК хотів бити захисника, однак потім передумав та замахнувся декілька разів на жінку. Також він кричав, що "це його територія" та "усі його знають на цих теренах".

Якщо провину майора за цією статтею доведуть у суді йому загрожує або штраф у розмірі до 850 гривень, або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.