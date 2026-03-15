Маю 100% докази, що Іран застосовував передані Росією "Шахеди" проти баз США, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що Росія постачає Ірану ударні безпілотники типу "Шахед". За словами президента України, ці дрони Тегеран активно застосовує для атак на Близькому Сході.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю журналісту CNN Фаріду Закарії.
Як Росія допомагає Ірану?
Володимир Зеленський розповів, що росіяни налагодили виробництво ударних дронів за іранськими ліцензіями. Після чого, за його словами, вони почали передавати ці безпілотники Ірану.
У мене є 100% факти, що іранський режим застосовував їх проти американських баз і проти близькосхідних сусідів Ірану,
– наголосив глава держави.
Президент додав, що з Україною поділилися розвідданими, які підтверджують, що деякі деталі в іранських дронах є російськими.
Окрім цього, Росія передає Ірану розвіддані та навіть знайшла "виправдання" своїх дій.
Моя розвідка повідомила мені, що росіяни діляться розвідданими з іранським режимом, допомагають їм... Також моя розвідка повідомила мені, що вони кажуть: "Якщо Європа і США можуть допомагати Україні розвідданими у цій війні, це означає, що Росія може допомагати іранському режиму. Така їхня точка зору на це,
– пояснив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський також заявляв, що Кремлю вигідна ескалація на Близькому Сході, адже доходи від продажу російської нафти різко зросли. За даними українського лідера, наразі вони становлять близько 150 мільйонів доларів на день.
Чому США не реагують?
Посол США в ООН Майк Волц заявив, що дії Москви не мають значення для американських операцій. Він також додав, що за потреби президент США "вживе відповідних заходів".
Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов в коментарі 24 Каналу пояснив, що Росія підтримує Іран такою мірою, наскільки це дозволяють США. Якби Трамп серйозніше поставився б до цього – Росія, можливо, припинила б допомогу Ірану, злякавшись наслідків.
Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський також припустив, що позиція США може бути пов'язаною з комунікацією, яка відбувається між Вашингтоном та Москвою, і Трамп не хоче її руйнувати.