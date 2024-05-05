Чи отримали право ТЦК на затримання й доставку до військкоматів усіх військовозобов'язаних

У мережі поширюють інформацію, що ТЦК нібито віддали всі права на затримання та доставку всіх військовозобов'язаних. Кожному патрулю в допомогу начебто офіційно виділяють по два поліцейських.

На ці повідомлення вже відреагували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає 24 Канал.

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Черговий російський фейк

Так, у SPRAVDI прокоментували повідомлення, що нібито "Зеленський та Верховна Рада віддали ТЦК право на затримання й доставку всіх військовозобов'язаних у військкомати. Українським чоловікам рано чи пізно доведеться вдягнути "піксель" та померти".

Це – брехня. У новому законі про мобілізацію не прописано, що ТЦК мають право затримувати військовозобов'язаних,

– наголосили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Водночас зазначили, що в разі ухилення військовозобов'язаного від вручення повістки та уточнення даних, ТЦК має право звернутися до поліції з метою доставлення такого громадянина до ТЦК.

Такі фейки є частиною стратегічної інформаційної операції Росії, яка має на меті розпалювання антимобілізаційних настроїв,

– підкреслили у SPRAVDI.

Черговий російський фейк / Скриншот SPRAVDI

Зверніть увагу! Раніше у мережі також поширювали фейк, що в Україні буцімто збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.