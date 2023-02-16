Росіяни хочуть перехопити ініціативу й змусити ЗСУ використовувати резерви, – військовий експерт

З моменту, коли Україна почала контрнаступ на Харківщині та Херсонщині, росіяни готуються до інших наступів ЗСУ. Російський генштаб розуміє, що ситуація для окупантів непевна.

Про це для 24 Каналу розповів військовий аналітик, офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

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"Зараз є тенденція збільшення військової допомоги від Заходу. Підвищується якість і з'являються нові види озброєння. Подивіться, скільки було колісних броньованих машин влітку 2022 року й скільки передають зараз. Росіяни це чудово розуміють і готуються до українського контрнаступу", – зазначив Левін.

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Що хоче Росія

Військовий аналітик зазначив, що ворог наступає біля Вугледара та Бахмута. Окупанти хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Якби у Росії були такі можливості, то вона хотіла б захопити Київ і тріумфувати у війні. Проте вони зараз наступають, щоб перехопити ініціативу й змусити Україну використовувати для оборони нові резерви. Окупанти хочуть створити критичну ситуацію на фронті, – сказав Левін.

Він додав, що як би важко не звучало, але не можна використовувати резерви, які зараз готує Україна.

Україна відбиває наступ ворога

Президент України Володимир Зеленський сказав, що захисники отримують необхідну зброю та техніку. Вони готуються до перемоги.

"Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо", – наголосив Зеленський.