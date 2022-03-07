Майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для вторгнення, вже в Україні – Пентагон

На 12-й день війни, Росія була змушена ввести майже всю свою армію, яку тримала на кордоні з Україною. Ставка на швидке захоплення України провалилася.

Один з високопосадовців міністерства оборони США в коментарі CNN підтвердив, що майже 100% російської бойової потужності зараз перебувають на території України. Мова йде про ті війська, які зібрали поблизу українських кордонів перед нападом 24 лютого.

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Скільки Росія мала військових для вторгнення

Станом на 22 лютого угруповання вторгнення, створене РФ у прикордонних з Україною районах та на території Білорусі під виглядом навчань, нараховувало близько 190 тисяч осіб. Слід розуміти, що це угруповання – міжвидове, адже включає сухопутну, повітряну, морську складову та окремі компоненти від сектору безпеки – Росгвардію, сили поліції, зокрема СОБР, ОМОН тощо.

За наявними оцінками, чисельність повітряної та морської складових становить близько 30 тисяч осіб (тут слід мати на увазі персонал, котрий за своїм функціоналом не опиниться на території України). Чисельність поліцейських сил у складі угруповання вторгнення становить до 40 тисяч осіб. Однак вони беруть участь у війні, і вже потрапляли в полон.

Зі 160 тисяч окупантів, які й мали вторгнутися на нашу територію, українські війська станом на 7 березня вже знищили понад 11 тисяч осіб. Також, за даними Центру оборонних стратегій, ще близько 30 – 35 тисяч осіб поранені, тож не можуть брати участь у війні.

Ракетні обстріли

Представник Пентагону також заявив, що Росія також запустила понад 625 ракет проти України. Попри те, що НАТО так і не погодилося "зарити небо" над Україною, наша країна має "переважну більшість своїх літаків", а також озброєння "земля-повітря" для захисту українського повітряного простору.