Майже 100 скрипалів із 29 країн виконали "Щедрик" на підтримку України

94 скрипалі з 29 країн світу зіграли разом у підтримку України. Виконували українську народну пісню "Вербова Дощечка".

Відповідне відео опублікувала лондонська скрипальки Керенці Пікок, яка є авторкою ідеї.

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Дивовижна співпраця у створенні міжнародного хору скрипалів у підтримку України. Українському скрипалеві Іллі Бондаренку довелося знімати відео між вибухами, тому що він не міг чути свою гру,

– розповіла скрипалька Керенца Пікок.

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Разом із дев'ятьма українськими скрипалями зіграли музиканти з Лондонського симфонічного оркестру, Токійського симфонічного оркестру, Філармонії Осло, Голлівудських студій та кращі скрипалі з усього світу, включаючи Ірландію, Нідерланди, Польщу, Південну Корею, Південну Африку, Молдову, Данію, Індію та вся скрипкова секція Мюнхенського камерного оркестру.

Дякуємо за підтримку!

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