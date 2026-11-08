"Альфа" СБУ 8 місяць поспіль очолює рейтинг ефективності підрозділів Сил оборони

Центр спецоперацій "Альфа" СБУ восьмий місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу ефективності підрозділів Сил оборони України. У жовтні 2026 року спецпризначенці ліквідували тисячі російських окупантів.

Про це повідомляє СБУ.

Яких результатів "Альфа" СБУ досягла в жовтні?

Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України восьмий місяць поспіль утримує першість у рейтингу ефективності підрозділів Сил оборони. Його формують за кількістю уражених ворожих цілей і знищеної живої сили противника.

Спецпризначенці працюють як безпосередньо на полі бою, знищуючи особовий склад і техніку росіян, так і в тилу ворога. Там вони уражають засоби зв'язку, розвідки та управління.

За верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи", протягом жовтня 2026 року бійці ліквідували майже 11 тисяч російських окупантів.

Крім особового складу противника, у жовтні "Альфа" СБУ уразила:

4883 БпЛА та наземні роботизовані комплекси різних типів;

2388 антен і вузлів зв'язку;

2251 одиницю автомобільної техніки;

710 фортифікаційних споруд;

508 розрахунків БпЛА;

106 складів із боєприпасами, безпілотниками, пальним та майном;

14 артилерійських систем і самохідних артилерійських установок;

13 реактивних систем залпового вогню;

12 засобів протиповітряної оборони;

11 пунктів управління;

9 одиниць броньованої техніки, зокрема один танк і вісім бойових броньованих машин;

9 засобів радіолокаційної боротьби та радіоелектронної боротьби;

5 одиниць водного транспорту;

1 оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

У підрозділі наголосили, що продовжують виконувати бойові завдання та готуються до нових операцій.

Нагадаємо, Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України забезпечує найбільшу кількість уражень російських окупантів серед підрозділів СБУ. Володимир Зеленський відзначив результати роботи спецпризначенців. Він наголосив, що хотів би бачити такі ж показники й від усіх інших складових Служби безпеки України.