Майже 18 тисяч вбитих та сотні танків: Генштаб опублікував актуальні дані щодо втрати Росії
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальні цифри щодо втрат ворога в Україні. Йдеться про загальні бойові втрати з 24 лютого до 1 квітня.
24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Про головні події за останні тижні читайте за посиланням.
Варте уваги Окупанти 170 разів стріляли з "Градів" і завдали один ракетний удар у центр Харкова
Втрати ворога в Україні
Втрати особового складу російської армії станом на 1 квітня орієнтовно склади 17 770 осіб. Щодо танків та броньованих машин то тут ситуація виглядає наступним чином – 625 та 1751 відповідно.
Українські захисники також знищили 143 літаки, 131 гелікоптер, як і 54 засоби ППО. Крім того, вони ліквідували 316 артилерійських систем та 96 РСЗВ (реактивна система залпового вогню).
- автомобільна техніка – 1220 одиниць,
- цистерни з ПММ – 76 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 одиниць,
- кораблі/ катери – 7 одиниць,
- спеціальна техніка – 24 одиниці.
ЗСУ звільнили ще 11 населених пунктів: дивитися відео