Майже 18 тисяч вбитих та сотні танків: Генштаб опублікував актуальні дані щодо втрати Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальні цифри щодо втрат ворога в Україні. Йдеться про загальні бойові втрати з 24 лютого до 1 квітня.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Про головні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Втрати ворога в Україні

Втрати особового складу російської армії станом на 1 квітня орієнтовно склади 17 770 осіб. Щодо танків та броньованих машин то тут ситуація виглядає наступним чином – 625 та 1751 відповідно.

Українські захисники також знищили 143 літаки, 131 гелікоптер, як і 54 засоби ППО. Крім того, вони ліквідували 316 артилерійських систем та 96 РСЗВ (реактивна система залпового вогню).

автомобільна техніка – 1220 одиниць,

цистерни з ПММ – 76 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 одиниць,

кораблі/ катери – 7 одиниць,

спеціальна техніка – 24 одиниці.

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