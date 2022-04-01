Майже 18 тисяч вбитих та сотні танків: Генштаб опублікував актуальні дані щодо втрати Росії

1 квітня 2022 , 12:40
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Джерело:

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальні цифри щодо втрат ворога в Україні. Йдеться про загальні бойові втрати з 24 лютого до 1 квітня.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Про головні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Втрати ворога в Україні

Втрати особового складу російської армії станом на 1 квітня орієнтовно склади 17 770 осіб. Щодо танків та броньованих машин то тут ситуація виглядає наступним чином 625 та 1751 відповідно.

Українські захисники також знищили 143 літаки, 131 гелікоптер, як і 54 засоби ППО. Крім того, вони ліквідували 316 артилерійських систем та 96 РСЗВ (реактивна система залпового вогню).

  • автомобільна техніка – 1220 одиниць,
  • цистерни з ПММ – 76 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 одиниць,
  • кораблі/ катери – 7 одиниць,
  • спеціальна техніка – 24 одиниці.

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Автор: Віта Свірневська