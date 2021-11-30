Майже 180 міст і сіл в Україні без світла, людей попереджають про потужні вітри
Джерело:ДСНС
Через негоду вранці 30 листопада без світла залишилися жителі 179 населених пунктів у 8 областях. Однак сильні вітри не відступатимуть, через що синоптики оголосили штормове попередження.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, через пориви вітру в багатьох містах і селах спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.
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Майже 180 населених пунктів без світла
Станом на ранок 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлені 179 населених пунктів у 8 областях:
- Чернігівська – 49,
- Донецька – 36,
- Київська – 29,
- Полтавська – 24,
- Житомирська – 15,
- Сумська – 13,
- Волинська – 7,
- Луганська – 6.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Штормове попередження в Україні
За інформацією Укргідрометцентру, сильний вітер не припинить дути й 30 листопада. У західних та північних областях він розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.
Потужні вітри очікують у таких областях:
- Волинській,
- Львівській,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Закарпатській,
- Хмельницькій,
- Рівненській,
- Житомирській,
- Київській,
- Сумській,
- Чернігівській.
Де 30 листопада прогнозують сильні вітри / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Підйом рівня води у річках
На річках басейну Дністра, тобто у Львівській та Івано-Франківській областях, 30 листопада триватимуть підйоми рівнів води на 0,2 – 1,0 метра над рівнями станом на 29 листопада.
На щастя, негативних наслідків підйому води не прогнозують.Зверніть увагу! Загалом в останній день осені в більшості областей буде сухий та сонячний день. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу можливі на Волині, Львівщині, Закарпатті та Херсонщині, Донеччині, Луганщині й у Криму. Температура повітря коливатиметься від 0 до +12 градусів.