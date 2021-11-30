Майже 180 міст і сіл в Україні без світла, людей попереджають про потужні вітри

30 листопада 2021 , 09:57
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Джерело:

ДСНС

Через негоду вранці 30 листопада без світла залишилися жителі 179 населених пунктів у 8 областях. Однак сильні вітри не відступатимуть, через що синоптики оголосили штормове попередження.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, через пориви вітру в багатьох містах і селах спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

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Майже 180 населених пунктів без світла

Станом на ранок 30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлені 179 населених пунктів у 8 областях:

  • Чернігівська – 49,
  • Донецька – 36,
  • Київська – 29,
  • Полтавська – 24,
  • Житомирська – 15,
  • Сумська – 13,
  • Волинська – 7,
  • Луганська – 6.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Штормове попередження в Україні

За інформацією Укргідрометцентру, сильний вітер не припинить дути й 30 листопада. У західних та північних областях він розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

Потужні вітри очікують у таких областях:

  • Волинській,
  • Львівській,
  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Закарпатській,
  • Хмельницькій,
  • Рівненській,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Сумській,
  • Чернігівській.


Де 30 листопада прогнозують сильні вітри / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Підйом рівня води у річках

На річках басейну Дністра, тобто у Львівській та Івано-Франківській областях, 30 листопада триватимуть підйоми рівнів води на 0,2 1,0 метра над рівнями станом на 29 листопада.

На щастя, негативних наслідків підйому води не прогнозують.

Зверніть увагу! Загалом в  останній день осені в більшості областей буде сухий та сонячний день. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу можливі на Волині, Львівщині, Закарпатті та Херсонщині, Донеччині, Луганщині й у Криму. Температура повітря коливатиметься від 0 до +12 градусів.
Автор: Наталія Пристанська