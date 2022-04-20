Майже 2 тисячі медиків з інших країн хочуть приїхати та допомогти Україні

Близько 2 тисяч медиків з інших країн-партнерів вже подали заявки до МОЗ України, для того, аби приїхати працювати в Україну та допомагати колегам у важкий час.

За словами голови Комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, в Україну продовжують прибувати медики з інших країн.

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Вдячний країнам-партнерам за підтримку України. Досвідчені іноземні медичні фахівці допоможуть нашим медикам лікувати поранених, а також дадуть можливість нашим лікарям-героям перепочити,

– заявив Радуцький.

Більшість хірургічних та травматологічних бригад в Україні працювали та лікували українців майже два місяці "на адреналіні".

Але довго працювати в такому режимі неможливо – зростає вірогідність лікарської помилки. Щоб у наших медиків-героїв був час на відпочинок, МОЗ формує бригади на заміну. Зокрема, й за допомогою іноземних спеціалістів,

– зазначив Радуцький.

Скільки іноземних медиків працює в Україні

За даними МОЗ, наразі в Україні працюють 230 медиків-іноземців. Серед них 60 спеціалістів з Ізраїлю, які працюють у польовому шпиталі на території Львівської області.

З Литви є ще 300 охочих працювати в Україні, а Німецька медична асоціація інформує про понад 1 тисячу фахівців, які подали заявки щодо готовності приїхати на допомогу українським медикам.

За словами міністра охорони здоров’я Литви Арунаса Дулькіса, Україна звернулася з проханням направити анестезіологів, реаніматологів, ортопедів-травматологів та хірургів для лікування травм та поранень. Уже вчора в Україну приїхали дві команди медиків, загалом – 24 людини.

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