Майже 20 тисяч іноземців зголосилися боротися проти Росії в Україні

Через напад Росії багато іноземців хочуть допомогти Україні боротися з цинічними діями окупантів. Зокрема, загальна кількість відповідних заявок сягнула майже 20 тисяч.

Мовиться про людей з 52 країн світу. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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На українську територію прямують досвідчені іноземні ветерани та добровольці.

Загальна кількість заявок від іноземців, які хочуть допомогти Україні боротися проти агресії Росії, досягла майже 20 тисяч,

– заявили у МЗС.

Варто зауважити, що 6 березня в Україну прибули колишні морські піхотинці Великої Британії, аби допомогти українському народові

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