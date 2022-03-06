Майже 20 тисяч іноземців зголосилися боротися проти Росії в Україні
Джерело:фейсбук МЗС України
Через напад Росії багато іноземців хочуть допомогти Україні боротися з цинічними діями окупантів. Зокрема, загальна кількість відповідних заявок сягнула майже 20 тисяч.
Мовиться про людей з 52 країн світу. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
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На українську територію прямують досвідчені іноземні ветерани та добровольці.
Загальна кількість заявок від іноземців, які хочуть допомогти Україні боротися проти агресії Росії, досягла майже 20 тисяч,
– заявили у МЗС.
Варто зауважити, що 6 березня в Україну прибули колишні морські піхотинці Великої Британії, аби допомогти українському народові
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