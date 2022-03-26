Майже 200 людей евакуювали з Рубіжного та Тошківки на Луганщині

Очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про визволення з-під російських обстрілів майже 200 людей. За його словами, вдалося евакуювати мешканців Рубіжного та Тошківки.

У Луганській ОВА наголосили, що гуманітарний коридор на суботу, 26 березня, готували упродовж кількох днів. Та, попри попередні домовленості, окупанти таки обстріляли евакуаційні колони.

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Відтак у деяких населених пунктах Луганщини евакуація є небезпечна для життя.

Звідки можливо, людей вивозимо. Так, вже врятували 40 жителів Тошківки, 100 – Рубіжного, які прямують до поїздів. Ще 40 рубіжан вирушили з міста на власних автівках,

– відзвітували у Луганській ОВА.

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, загалом на 26 березня погодили роботу 10 гумкоридорів у різних областях.

На Луганщині діятимуть такі гуманітарні коридори:

з міста Рубіжне (місце зборів – вулиця Чехова, 11);

з селища Нижнє (місце зборів – вулиця Паркова, 13);

з міста Лисичанськ (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);

з міста Попасна (місце зборів – вулиця Первомайська, 42);

з міста Сєвєродонецьк (місце зборів – проспект Хіміків, 28);

з міста Гірське (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога відправлені із Бахмута.

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