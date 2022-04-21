Майже 21 000 вбитих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

21 квітня 2022 , 09:36
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

З 24 лютого українські захисники ліквідували 21 000 російських військових. Також окупанти залишились без 829 танків та понад 2100 бойових броньованих машин.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що дані уточнюють. Точну кількість втрат ворога важко встановити через високу інтенсивність бойових дій.

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Які втрати ворога у техніці:

  • танків – 829,
  • бойових броньованих машин – 2118,
  • артилерійських систем  – 393,
  • РСЗВ – 136,
  • засобів ППО – 67,
  • літаків – 172,
  • гелікоптерів – 151,
  • автомобільної техніки – 1508,
  • кораблів /катерів – 8,
  • цистерн з ПММ  – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166,
  • спеціальної техніки – 27,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Зазначимо, раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що у війні в Україні Росія втратила вже близько 30 – 35% всіх сухопутних сил. У Пентагоні називають дещо менші цифри – 25%. У російському військовому командуванні розуміють, що необхідна мобілізація. Проте самі росіяни її не сприймуть.

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Автор: Ірина Пундор