Майже 21 000 вбитих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

З 24 лютого українські захисники ліквідували 21 000 російських військових. Також окупанти залишились без 829 танків та понад 2100 бойових броньованих машин.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що дані уточнюють. Точну кількість втрат ворога важко встановити через високу інтенсивність бойових дій.

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Які втрати ворога у техніці:

танків – 829,

бойових броньованих машин – 2118,

артилерійських систем – 393,

РСЗВ – 136,

засобів ППО – 67,

літаків – 172,

гелікоптерів – 151,

автомобільної техніки – 1508,

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166,

спеціальної техніки – 27,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Зазначимо, раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що у війні в Україні Росія втратила вже близько 30 – 35% всіх сухопутних сил. У Пентагоні називають дещо менші цифри – 25%. У російському військовому командуванні розуміють, що необхідна мобілізація. Проте самі росіяни її не сприймуть.

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