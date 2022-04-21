Майже 21 000 вбитих окупантів і багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога
21 квітня 2022 , 09:36Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
З 24 лютого українські захисники ліквідували 21 000 російських військових. Також окупанти залишились без 829 танків та понад 2100 бойових броньованих машин.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що дані уточнюють. Точну кількість втрат ворога важко встановити через високу інтенсивність бойових дій.
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Які втрати ворога у техніці:
- танків – 829,
- бойових броньованих машин – 2118,
- артилерійських систем – 393,
- РСЗВ – 136,
- засобів ППО – 67,
- літаків – 172,
- гелікоптерів – 151,
- автомобільної техніки – 1508,
- кораблів /катерів – 8,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166,
- спеціальної техніки – 27,
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Зазначимо, раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що у війні в Україні Росія втратила вже близько 30 – 35% всіх сухопутних сил. У Пентагоні називають дещо менші цифри – 25%. У російському військовому командуванні розуміють, що необхідна мобілізація. Проте самі росіяни її не сприймуть.
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