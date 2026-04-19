Майже 240 ворожих дронів летіли по Україні: як відпрацювали сили ППО
- Російська армія атакувала Україну 236 ударними безпілотниками, з яких 150 були "Шахеди".
- Протиповітряна оборона збила/подавила 203 ворожі БпЛА, але зафіксовано влучання 32 дронів на 18 локаціях.
Російська армія з вечора 18 квітня атакувала Україну 236 ударними безпілотниками різних типів. По ворожих цілях відпрацювала протиповітряна оборона, однак є і влучання.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО в ніч на 19 квітня?
У ніч на 19 квітня (з 17:30 18 квітня) противник атакував Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:
Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – Росії;
Донецьк, Гвардійське ТОТ та анексована АР Крим.
Близько 150 із ворожих дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,
– зазначили військові.
Як відпрацювала ППО вночі 19 квітня в Україні / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Водночас зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.
Повітряні сили попередили, що ворожа атака триває, в повітряному просторі зафіксовані ворожі БпЛА, тож необхідно дотримуватися правил безпеки.
Які міста України були під атакою нещодавно?
У ніч на 19 квітня росіяни атакували Чернігів "Шахедами", у місті пролунала серія вибухів. Загинула одна людина – 16-річний юнак, поранень зазнали 4 особи: три жінки та один чоловік.
Російська армія 18 квітня вдарила FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу в Покровській громаді на Нікопольщині. Постраждали 4 людини: 65-річний водій мікроавтобуса та 3 пасажири – хлопчик 14 років та дві жінки – 73 та 82 років.
Також окупанти впродовж ночі 18 квітня атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок цього були руйнування щонайменше у двох районах.