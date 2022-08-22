Майже 25 років був закритий, – Зеленський про залізничний маршрут між Україною та Молдовою

Україна активно налагоджує зв'язки не лише із західними партнерами, а й сусідами. наша держава робить все для того, щоб росіяни залишилися віч-на-віч із цивілізованим світом.

Україні вдається не лише максимально ефективно протидіяти російським окупантам, а й підтримувати економіку та налагоджувати роботу в багатьох сферах. Стосунки та сполучення із сусідами – один із головних напрямків роботи.

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Відновлення залізничного сполучення між Україною та Молдовою

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців з-поміж іншого повідомив гарну інфраструктурну новину – нам вдалося налагодити ще один шлях, який з'єднує нас із сусідами.

Оновили й запустили залізничну гілку, яка з’єднує Україну та Молдову. Причому ми зробили це і на нашій території, і на території Молдови – наша "Укрзалізниця" зробила, молодці. Майже 25 років цей маршрут був закритий, а тепер знову працює на Україну,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що це важливий транспортний напрямок, який може забезпечити великий обсяг перевезення вантажу. За попередніми прогнозами, середній показник може становити 10 мільйонів тонн на рік.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців