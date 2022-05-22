Майже 30 окупантів, танк, "Мста-С" і 2 "квітки": в ОК "Південь" розповіли про успіхи за добу

Протягом доби 21 травня наші захисники продовжували ефективно нищити ворогів на Півдні України. Там вдалося ліквідувати 29 ворогів.

Окрім цього, цього потужними ударами знищили багато техніки, серед яких були танк і самохідна гаубиця. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на оперативне зведення командування "Південь" за добу.

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Детальніше про знищене озброєння ворога

ЗСУ завдавали ракетно-артилерійські удари по позиціях ворога за підтримки авіації. Таким чином розбили самохідну артилерійську установку "Мста-С", а також танк Т-72Б3.

Та дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці "поклали" 2 "квітки" – великокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон",

– зауважили в оперативному командуванні.

Там додали, що там накрили контрольно-спостережний пункт. Через це одне з ударних формувань окупантів залишилося без керівництва.

Головне про знищену російську техніку

"Мста-С" – радянська і російська 152-міліметрова дивізійна самохідна гаубиця. Стріляє на відстань до 30 кілометрів.

"Гіацинт-Б" – 152-міліметрова гармата. Призначена для ударів по живій силі, вогневих засобах і бойовій техніці противника. Стріляє на відстань 28,5 кілометра.

2С7 "Піон" – самохідна артилерійська установка, яка стріляє 203-міліметровими снарядами. Призначена для придушення тилів ворога на відстані 47 кілометрів.

Т-72Б3 – російський основний бойовий танк сімейства Т-72. Озброєний 125-міліметровою гладкоствольною гарматою. Ця модель найбільш популярна завдяки можливості використовувати бронебійні підкаліберними снарядами.

Відзвітувалися й про роботу ППО

У командуванні "Південь" зазначили, що протягом доби працювала і їхня протиповітряна оборона. Там вдалося безпілотний літальний апарат "Орлан 10", який вів розвідку позицій наших захисників.

Також не дали долетіти до цілі крилатій ракеті. Її ворог запустив на Одещину перед світанком, однак так і не зміг нічого знищити.

Детальніше про ситуацію на Півдні: дивіться відео

Ворог через це посилює репресії

Наша розвідка встановила, що через відсутність успіху на полі бою стає важче жителям тимчасово захоплених територій. В окупованих містах Півдня все рідше з'являється змога виїхати. У ОК "Південь" вважають, що росіяни хочуть створити картинку задоволення місцевого населення окупацією.

Багато людей все ж роблять усе, щоб евакуюватися. Проте на блокпостах солдати ворога почали вимагати гроші за пропуск – 1 000 доларів або еквівалент.

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