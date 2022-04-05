Майже 40 тисяч мирного населення: окупанти продовжують силоміць вивозити людей з Маріуполя
Джерело:РБК-Україна
Російські окупанти продовжують силоміць вивозити мешканців Маріуполя на територію так званої ДНР або Росії. Їх кількість сягає майже 40 тисяч.
Втім, цифра не точна, а лише приблизна. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
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Окупанти вивезли з Маріуполя майже 40 тисяч жителів
За словами Бойченка, російські війська вже депортували в так звану "ДНР" і Росію майже 40 тисяч цивільних. Втім, назвати точну кількість неможливо, адже окупанти відбирають у людей українські документи. Про їхню долю дізнаються пізніше – з баз РФ.
Сьогодні ми вже формуємо списки, опрацьовуємо їх, перевіряємо, щоб це дійсно були наші маріупольці. І тепер у нас вже така статистика. За приблизними оцінками, майже 40 тисяч населення вже поїхали в "ДНР" і в Росію,
– заявив мер Маріуполя.
Він також додав, що нерідко до нього телефонують із проханням повернути з депортації, в яку вони потрапили не за власним бажанням.
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