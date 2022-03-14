Майже 400 людей вирушили в евакуаційній колоні з Сєвєродонецька: фото

Російські військові продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк, через що складно евакуювати мирних мешканців. Нарешті 14 березня вдалося вивезти з міста майже 400 людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Евакуаційна колона вирушили з Сєвєродонецька близько 11 ранку. Як повідомляв раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, з міста планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка, звідки відправиться потяг орієнтовно о 14:00.



Додамо, що 14 березня на Донеччині, Луганщині та Київщині оголошені гуманітарні коридори. Попередньо, влада узгодила їх з російською стороною. Повний перелік маршрутів – дивіться за посиланням.

Цікаво – Як зараз виглядає Маріуполь з неба: