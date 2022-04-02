Майже 60 тисяч переселенців розмістили у Полтаві: тисячі живуть у дитсадках і школах

Станом на 2 квітня у Полтаві проживають понад 50 – 60 тисяч переселенців. Волонтери надають їм всю необхідну допомогу – розселяють та годують.

Місцеві дуже гуманно ставляться до переселенців. Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Полтави Олександр Мамай.

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У Полтаві – переселенці із Сумської та Харківської областей

За його словами, найбільше до Полтави від російської агресії тікають люди із Сумської, Харківської областей та Маріуполя.

Понад 3 тисячі переселенців проживають у наших садочках і школах,

– розповів Мамай.

Він зауважив, що наразі гуманітарна ситуація в місті – під контролем. Вже з понеділка, 4 квітня, планують нараду, на якій обговорюватимуть виділення грошей на харчування для переселенців. Наразі їх годують волонтери.

Магазини мають товари першої необхідності

Як зауважив мер, у магазинах є товари першої необхідності. Служба безпеки України працює у штатному режимі, аби підприємці не підвищували ціни. З ними проводять відповідні бесіди.

Мер Полтави розповів про ситуацію у місті: дивіться відео