Майже 800 бійців та 5 артилерійських систем: свіжі втрати ворога станом на 29 грудня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Війна в Україні триває вже 309 добу. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці знищили близько 104 560 загарбників.
За добу кількість загарбників скоротилася аж на 790 осіб. Про це розповіли у Генштабі ЗСУ, повідомляє 24 канал.
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Інші втрати ворога станом на 29 грудня
- Танків – 3 018 (+1);
- бойових броньованих машин – 6 047 (+10);
- артилерійських систем – 2004 (+5);
- РСЗВ – 423 (+5);
- засобів ППО – 212 (+0);
- літаків – 283 (+0);
- гелікоптерів – 268 (+1);
- крилатих ракет – 653 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 717 (+10);
- кораблів/катерів – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15);
- спеціальної техніки – 179 (+0).
Українські воїни ефективно знищують окупантів та відбивають їхні атаки
Уранці 29 грудня Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про актуальну ситуацію на фронті. За минулу добу ЗСУ відбили атаки ворога у районах різних містах і селах.
Зокрема в таких населених пунктах: Стельмахівка, Андріївка, Площанка, Червонопопівка, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда. У Генштабі також додають, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Українська авіація минулої доби 17 разів вдарили по позиціях ворога та 4 рази по місцю розміщення його зенітно-ракетних комплексів. Водночас ракетні війська та артилерія уразили 5 пунктів управління окупантів, 3 райони дислокації їхніх військ та склад боєприпасів.
Ворог не полишає спроб залишити українців без світла
Минулої доби загарбники атакували Харків іранськими дронами-камікадзе. Мовиться про 13 "Шахідів", які окупанти запустили по енергетичній інфраструктурі міста.
Проте Силам оборони України вдалося знешкодити 11 безпілотників до того, як вони влучили у ціль. Детальніше про це та інше можна дізнатися у зведенні Генштабу.