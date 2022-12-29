Майже 800 бійців та 5 артилерійських систем: свіжі втрати ворога станом на 29 грудня

Війна в Україні триває вже 309 добу. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці знищили близько 104 560 загарбників.

За добу кількість загарбників скоротилася аж на 790 осіб. Про це розповіли у Генштабі ЗСУ, повідомляє 24 канал.

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Інші втрати ворога станом на 29 грудня

Танків – 3 018 (+1);

бойових броньованих машин – 6 047 (+10);

артилерійських систем – 2004 (+5);

РСЗВ – 423 (+5);

засобів ППО – 212 (+0);

літаків – 283 (+0);

гелікоптерів – 268 (+1);

крилатих ракет – 653 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 717 (+10);

кораблів/катерів – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15);

спеціальної техніки – 179 (+0).

Актуальні втрати ворога станом на 29 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські воїни ефективно знищують окупантів та відбивають їхні атаки

Уранці 29 грудня Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про актуальну ситуацію на фронті. За минулу добу ЗСУ відбили атаки ворога у районах різних містах і селах.

Зокрема в таких населених пунктах: Стельмахівка, Андріївка, Площанка, Червонопопівка, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда. У Генштабі також додають, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українська авіація минулої доби 17 разів вдарили по позиціях ворога та 4 рази по місцю розміщення його зенітно-ракетних комплексів. Водночас ракетні війська та артилерія уразили 5 пунктів управління окупантів, 3 райони дислокації їхніх військ та склад боєприпасів.

Ворог не полишає спроб залишити українців без світла

Минулої доби загарбники атакували Харків іранськими дронами-камікадзе. Мовиться про 13 "Шахідів", які окупанти запустили по енергетичній інфраструктурі міста.

Проте Силам оборони України вдалося знешкодити 11 безпілотників до того, як вони влучили у ціль. Детальніше про це та інше можна дізнатися у зведенні Генштабу.