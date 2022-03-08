Майже 9,5 тисяч людей евакуювали з Донбасу від початку війни

Українці намагаються вибратись з територій, де ведуться активні бойові дії. Так від початку повномасшабного наступу з населених пунктів Донецької та Луганської областей евакуювали 9 400 людей.

В період з 24 лютого з територій Луганської області вдалось вивезти приблизно 6 400 осіб, а з Донецької області – майже 3 тисячі.

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Станом на 18.00 7 березня евакуація населення не проводилась.

Зверніть увагу, що евакуювати мирне населення не так просто, адже ворог відкриває по ньому вогонь. До прикладу, 6 березня в Ірпені, що на Київщині, орки цинічно обстріляли цивільних, загинули 8 людей.

Українська сторона вже третій день намагається відкрити гуманітарні коридори також у напрямку Маріуполя, Херсона та інших міст. Однак окупанти не дозволяють цього зробити.

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