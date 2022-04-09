Майже чверть російських військ, які захоплювали Україну, є "фактично недієздатними", – чиновник

Напад на Україну дорого обійшовся російським окупантам. Хоробрі воїни ЗСУ завдали серйозного удару армії ворога.

Внаслідок нападу на Україну російська армія зазнала суттєвих втрат. Ворог не збирається зупиняти наступ, але не зміг досягнути своїх початкових цілей.

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Втрати окупантів

Як повідомив CNN європейський чиновник, росіяни втратили майже чверть своїх сил, які були задіяні в наступі на Україну. Зокрема, перед вторгненням окупанти зібрали біля українських кордонів 120 батальйонно-тактичних груп, 29 з яких вже фактично недієздатні".

Зараз ворог проводить перегрупування та об'єднання залишків декількох груп для продовження наступу на Україну.

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