Майже новенькі: на Сіверщині ЗСУ захопили 2 російські "Торнадо-У"

Сили спротиву Сіверщини поповнили свій автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".

Зазначається, що ці дві вантажівки "влетіли в копієчку" Міноборони Росії, адже зійшли з конвеєра лише у 2021 році й мають незначний пробіг.

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Трофейні "Торнадо-У":

Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України,

– зауважили в ОК "Північ".

Окрім того, що наші захисники роздобули 2 трофейні "Торнадо", вони ще й знищили одну колону російських окупантів.

Два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів,

– йдеться в повідомленні.

Хлопці запевнили, що продовжують й надалі працювати над перемогою.

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