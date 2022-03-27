Майже новенькі: на Сіверщині ЗСУ захопили 2 російські "Торнадо-У"
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Сили спротиву Сіверщини поповнили свій автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".
Зазначається, що ці дві вантажівки "влетіли в копієчку" Міноборони Росії, адже зійшли з конвеєра лише у 2021 році й мають незначний пробіг.
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Трофейні "Торнадо-У":
Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України,
– зауважили в ОК "Північ".
Окрім того, що наші захисники роздобули 2 трофейні "Торнадо", вони ще й знищили одну колону російських окупантів.
Два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів,
– йдеться в повідомленні.
Хлопці запевнили, що продовжують й надалі працювати над перемогою.
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