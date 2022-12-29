Майже пів Києва залишилося без світла: Кличко розповів про наслідки ракетного удару

Зокрема, декілька вибухів пролунало й у Києві. Віталій Кличко розповів про наслідки ракетного удару по столиці.

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Яка ситуація з електроенергією у Києві

За його інформацією, 40% споживачів столиці після ракетної атаки – без світла. У зв'язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги.

Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень,

– повідомив Кличко.

Що відомо про вибухи в Києві

Зазначимо, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

За уточненою інформацією в Дарницькому районі троє постраждалих з різними ступенями важкості. Серед них 14-річна дівчинка. Усім надана медична допомога. Потерпілих шпиталізовано.