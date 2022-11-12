По всій країні повітряна тривога: негайно переходьте в укриття
Удень 12 листопада майже по всій території України пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза ракетного удару з боку росіян.
Спершу сирени пролунали на Сході, а за лічені хвилини повітряну тривогу оголосили фактично по всій країні.
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Загроза ракетного удару з боку Білорусі
Станом на 14:30 повітряну тривогу оголосили по всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму. Також безперервна повітряна тривога від 4 квітня 2022 року триває на Луганщині.
За даними моніторингової групи "Белорускі Гаюн" на території Білорусі зафіксована активність ворожої авіації, зокрема в небо злетіли щонайменше 2 винищувачі, зокрема Міг-31К – потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинжал".
Нагадуємо вам головні правила безпеки під час повітряної тривоги:
- Перебувайте в укритті – це може бути підвал, паркінг тощо. Якщо поблизу немає укриття, то ховайтесь за правилом двох стін.
- Якщо ви чуєте вибухи, то пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати жодних кадрів з роботою Сил протиповітряної оборони, аби не допомагати ворогу.
- Якщо все ж був приліт, то також важливо під час тривоги не поширювати фото та відео з наслідками удару, назву місця чи його геолокацію. Усе це може використати ворог.
- Якщо ви чуєте характерні звуки, які нагадують роботу бензопили чи мотору мотоцикла, то це можуть бути іранські дрони-камікадзе.
- Слідкуйте за оновленнями місцевої влади та довіряйте інформації тільки з перевірених джерел. Перебувайте в укритті до відбою повітряної тривоги.
Важливо! Росія є країною-терористом, тому неможливо передбачити, куди ворог запустить ракети наступного разу – в житловий будинок, школу, лікарню, підстанцію тощо. Тому важливо перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Крім того, неможливо передбачити, куди впадуть уламки ворожої ракети після успішної роботи ППО.
То ж зберігайте спокій, дотримуйтесь правил безпеки та вірте в українську армію.
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