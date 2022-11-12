По всій країні повітряна тривога: негайно переходьте в укриття

Удень 12 листопада майже по всій території України пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза ракетного удару з боку росіян.

Спершу сирени пролунали на Сході, а за лічені хвилини повітряну тривогу оголосили фактично по всій країні.

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Загроза ракетного удару з боку Білорусі

Станом на 14:30 повітряну тривогу оголосили по всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму. Також безперервна повітряна тривога від 4 квітня 2022 року триває на Луганщині.

За даними моніторингової групи "Белорускі Гаюн" на території Білорусі зафіксована активність ворожої авіації, зокрема в небо злетіли щонайменше 2 винищувачі, зокрема Міг-31К – потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинжал".

Нагадуємо вам головні правила безпеки під час повітряної тривоги:

Перебувайте в укритті – це може бути підвал, паркінг тощо. Якщо поблизу немає укриття, то ховайтесь за правилом двох стін.

Якщо ви чуєте вибухи, то пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати жодних кадрів з роботою Сил протиповітряної оборони, аби не допомагати ворогу.

Якщо все ж був приліт, то також важливо під час тривоги не поширювати фото та відео з наслідками удару, назву місця чи його геолокацію. Усе це може використати ворог.

Якщо ви чуєте характерні звуки, які нагадують роботу бензопили чи мотору мотоцикла, то це можуть бути іранські дрони-камікадзе.

Слідкуйте за оновленнями місцевої влади та довіряйте інформації тільки з перевірених джерел. Перебувайте в укритті до відбою повітряної тривоги.

Важливо! Росія є країною-терористом, тому неможливо передбачити, куди ворог запустить ракети наступного разу – в житловий будинок, школу, лікарню, підстанцію тощо. Тому важливо перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Крім того, неможливо передбачити, куди впадуть уламки ворожої ракети після успішної роботи ППО.

То ж зберігайте спокій, дотримуйтесь правил безпеки та вірте в українську армію.

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