Загроза "Кинджалів": в Україні вдруге за вечір оголошували масштабну повітряну тривогу

По всій Україні увечері 23 червня вдруге оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ знову застерігали через зліт російського МіГ-31К ПКС.

Людей просили негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, інформує 24 Канал.

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Цього разу відбої почалися близько 23:10. Близько 22:47 в Україні вдруге оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили знову заявили про зліт МіГ-31К. Відбої почалися близько 21:50. Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки по МіГ-31К. Водночас загроза по Ту-95МС – актуальна. Близько 21:48 Повітряні сили доповнили інформацію. Українців попередили про виліт 6-ти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Вони летять у південно-східному напрямку. На жаль, це свідчить, що у ніч на 24 червня може бути атака. Потрібно стежити за сповіщеннями тривоги. Повітряні сили попередили, що винищувач МіГ-31К ПКС Росії злетів з аеродрому Саваслейка. Він може переносити на собі аеробалістичні ракети "Кинджал". Масштабна повітряна тривога розпочалася близько 21:36. Упродовж лічених хвилин "почервоніли" всі області України. Українцям нагадують, що потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог активно використовує фейки. Аби вберегти українців, про ракетну або дронову загрозу наразі почали повідомляти Повітряні сили ЗСУ.