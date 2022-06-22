Майже половина суми: за перший день українці зібрали на "Байрактари" аж 200 мільйонів гривень

22 червня Сергій Притула оголосив, що відкриває збір коштів на три "Байрактари" для ЗСУ. За його словами, треба зібрати більше як пів мільярда гривень за тиждень.

За перший день зібрали на "Байрактари" аж 200 мільйонів гривень

Втім, українці вкотре доводять, що готові докластися всім чим можуть, аби якомога швидше витурити російських окупантів зі своєї землі. Так, за перший день було зібрана майже половина суми. Про це Сергій Притула повідомив у своєму Фейсбуці.

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Завдяки всім тим людям, які зараз не шкодують грошей, ми змогли зібрати 141 мільйон гривень,

– заявив Притула.

Він додав, що таку суму зібрали трохи більше, ніж за 10 годин. Волонтер підкреслив, що це феномальний результат як для першого дня. Також каже, що не треба збавляти темпи.

Оскільки певна частина коштів залишалася у Фонді, її доклали, тому сумарно вже є 202 мільйони гривень. Це означає, що залишилося зібрати триста з копійками мільйонів.

Сергій Притула закликав не зупинятися на цьому, поширювати інформацію про збір коштів у соціальних мережах, комунікувати з друзями в Європі та за можливості донатити. Він також висловив подяку кожному, хто доклався до цього.

Дивіться ефір Притули: відео

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