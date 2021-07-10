Майже половина українців готова повідомляти правоохоронців про хабарництво

Кількість українців, готових повідомляти правоохоронні чи антикорупційні органи про спробу отримання хабаря, відчутно зросла. За останні 3 роки показник із 20% підвищився до 42%.

Про зростання більш ніж удвічі кількості українців, які готові не мовчати про хабарництво, свідчать результати опитування, проведеного програмою USAID "Нове правосуддя".

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Результати опитування

Позитивною є тенденція загального зниження рівня терпимості до корупції та зростання готовності боротися з цим явищем.

Готовність заявляти про хабарі

42% населення зазначили, що вони б повідомили правоохоронні органи чи антикорупційні органи про спробу отримання хабаря із метою ухвалення необхідного судового рішення.

Для порівняння: у 2018 році цей показник становив тільки 20%.

Справедливість судових рішень

Водночас 64% населення переконані в тому, що підкуп є звичайною практикою в українських судах. І лише 8% опитаних вважають, що судді завжди ухвалюють законні та справедливі рішення.

14% населення повідомили про те, що в них був досвід участі у судових провадженнях щонайменше 1 разу протягом останніх 24 місяців. Їхнє сприйняття судів є більш позитивним, ніж населення загалом.

Зокрема, 62% користувачів судових послуг визнали, що вони не отримували вимоги щодо хабарів, неофіційних платежів чи подарунків, а 46% заявили, що судді ухвалювали законні та справедливі рішення.

35% респондентів із досвідом взаємодії із судами повідомили про те, що вони довіряють тим судам, у яких брали участь у судових провадженнях.

Обізнаність про судову реформу

Рівень обізнаності громадськості про судову реформу є дуже низьким. Адже тільки 9% респондентів зазначили, що в них є глибокі або принаймні базові знання про реформу. Для порівняння: у 2018 році цей показник був на рівні 16%.