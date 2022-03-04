Майже щогодини отримуємо звістки про вбивства окупантами мирних жителів, – Резніков

Росія цинічно розпочала війну проти України 8 днів тому. Окупанти щодня вбивають десятків мирних мешканців, знищують будинки цивільних та державні об'єкти. Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна несе серйозні втрати від війни.

За його словами, війна – це велике горе. І втрати жє не лише серед військових, а й мирних мешканців.

До теми ЗСУ трофеями отримали чи не більше техніки, ніж за 8 років від ОПК

Резніков додав, що для України люди – найцінніше, це і відрізняє нас від Росії.

Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців. Кров скипає від люті, коли гинуть наші діти,

– каже Резніков.

Тому міністр оборони сподівається, що російська сторона виконає зобов’язання щодо створення гуманітарних коридорів.

Резніков наголосив, що є втрати серед наших воїнів. "Вони б’ються як кіборги, але у грудях - живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя", – підтвердив міністр.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!